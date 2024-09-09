Формула 2: Берман будет заменен на этапе в Баку

Вице-чемпион Формулы 3 2024 года Габриэле Мини готовится к своему дебюту в Формуле 2. Итальянский гонщик примет участие в предстоящем этапе на улицах Баку в составе команды Prema. Мини займет место Оливера Бермана, который временно покинет Формулу 2, чтобы заменить Кевина Магнуссена в Гран При Формулы 1.

«Я очень рад присоединиться к команде Prema в Формуле 2 на этапе в Баку. Мы вместе сильно провели сезон в Формуле 3 и боролись за титул вплоть до последнего поворота», - поделился своими эмоциями Габриэле Мини.

Для гонщика выступления в Формуле 2 стали приоритетом на текущий год. «Очень важно сесть за руль уже в Баку. Для меня это хорошая возможность узнать новую машину и серию», - отметил Мини, готовясь к новому этапу в своей карьере.