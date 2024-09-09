Главная Новости Формула 2: Берман будет заменен на этапе в Баку
Новости

Формула 2: Берман будет заменен на этапе в Баку

Вице-чемпион Формулы 3 2024 года Габриэле Мини готовится к своему дебюту в Формуле 2. Итальянский гонщик примет участие в предстоящем этапе на улицах Баку в составе команды Prema.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.09.2024, 11:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Вице-чемпион Формулы 3 2024 года Габриэле Мини готовится к своему дебюту в Формуле 2. Итальянский гонщик примет участие в предстоящем этапе на улицах Баку в составе команды Prema. Мини займет место Оливера Бермана, который временно покинет Формулу 2, чтобы заменить Кевина Магнуссена в Гран При Формулы 1.

«Я очень рад присоединиться к команде Prema в Формуле 2 на этапе в Баку. Мы вместе сильно провели сезон в Формуле 3 и боролись за титул вплоть до последнего поворота», - поделился своими эмоциями Габриэле Мини.

Для гонщика выступления в Формуле 2 стали приоритетом на текущий год. «Очень важно сесть за руль уже в Баку. Для меня это хорошая возможность узнать новую машину и серию», - отметил Мини, готовясь к новому этапу в своей карьере.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация