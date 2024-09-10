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Формула 2: Люк Браунинг вступит в команду ART вместо Зака О’Салливана

В начале недели спортсмен Зак О’Салливан объявил о своем вынужденном уходе из соревнований в Формуле 2 из-за финансовых трудностей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.09.2024, 22:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В начале недели спортсмен Зак О’Салливан объявил о своем вынужденном уходе из соревнований в Формуле 2 из-за финансовых трудностей. Однако, уже сегодня вечером стало известно, что его место в команде ART займет Люк Браунинг - другой молодой талант, прошедший подготовку в Гоночной академии Williams.

В этом сезоне Люк выступал за команду Hitech в Формуле 3, показав отличные результаты, включая несколько побед и третье место в общем зачете. Теперь же его ждет дебют в Формуле 2 уже на этапе в Баку, где он сядет за руль болида ART Grand Prix.

Представители команды Williams подтвердили, что Зак О’Салливан останется частью молодежной программы коллектива. Он будет продолжать получать поддержку и помощь на пути своей карьеры в автоспорте.

Источник

Формула (4)Гонка (138)

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