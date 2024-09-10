Формула 2: Люк Браунинг вступит в команду ART вместо Зака О’Салливана

В начале недели спортсмен Зак О’Салливан объявил о своем вынужденном уходе из соревнований в Формуле 2 из-за финансовых трудностей. Однако, уже сегодня вечером стало известно, что его место в команде ART займет Люк Браунинг - другой молодой талант, прошедший подготовку в Гоночной академии Williams.

В этом сезоне Люк выступал за команду Hitech в Формуле 3, показав отличные результаты, включая несколько побед и третье место в общем зачете. Теперь же его ждет дебют в Формуле 2 уже на этапе в Баку, где он сядет за руль болида ART Grand Prix.

Представители команды Williams подтвердили, что Зак О’Салливан останется частью молодежной программы коллектива. Он будет продолжать получать поддержку и помощь на пути своей карьеры в автоспорте.