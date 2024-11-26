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Формула 2: Беннетт будет заменять Фиттипальди в команде Van Amersfoort Racing

Команда Van Amersfoort Racing, участвующая в чемпионате Формулы 2, объявила о важном изменении в своем составе на двух предстоящих гонках. Молодой гонщик Джон Беннетт займет место Энцо Фиттипальди.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.11.2024, 15:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Van Amersfoort Racing, участвующая в чемпионате Формулы 2, объявила о важном изменении в своем составе на двух предстоящих гонках. Молодой гонщик Джон Беннетт займет место Энцо Фиттипальди.

В прошлом сезоне 21-летний Беннетт выступал в британской Формуле 3, где он смог показать себя с лучшей стороны. У него в активе одиннадцать призовых мест, включая три победы, и второе место в общем зачете.

Джон Беннетт: «Я очень признателен команде Van Amersfoort Racing за доверие и шанс, который они мне предоставили. В этом году мы уже работали вместе на тестах Формулы 3, и у меня остались только положительные впечатления».

«Мы с командой уверены, что настало время для меня сделать следующий шаг и перейти в Формулу 2. Я с нетерпением жду новых вызовов. Это большой шаг в моей карьере, и я намерен усердно трудиться на двух предстоящих этапах, чтобы достичь высоких результатов и принести команде победу».

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