Формула 2: Арвид Линдблад стал пилотом команды Campos.

Команда Campos Racing, участвующая в чемпионате Формулы 2, объявила имя своего первого гонщика на предстоящий сезон 2025 года. Соглашение с испанским коллективом подписал молодой талант из молодежной программы Red Bull - Арвид Линдблад. В прошлом году, в 2024, этот 17-летний гонщик из Великобритании победил в четырех гонках в Формуле 3 и занял четвертое место в общем зачете.

Арвид Линдблад: «Я очень рад присоединиться к команде Campos Racing в Формуле 2 в сезоне 2025 года. Команда продемонстрировала великолепные результаты, и я с нетерпением жду начала нашего сотрудничества.

Мне чрезвычайно приятно пополнить список гонщиков, которые выступали за эту команду ранее, и стать частью наследия Адриана Кампоса. Впечатляет страстность и мотивация команды к победам. Я уверен, что они предоставят мне необходимые инструменты и знания для становления в качестве гонщика.

Выражаю благодарность всем в Red Bull и Campos Racing за данную возможность. С нетерпением жду начала нашего совместного труда!»