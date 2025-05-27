Главная Новости Наказание за езду на мотоцикле без прав: каковы последствия для тех, кто предпочитает гонять на «железном коне», не обладая соответствующим разрешением
Новости

Наказание за езду на мотоцикле без прав: каковы последствия для тех, кто предпочитает гонять на «железном коне», не обладая соответствующим разрешением

История ПДД в России: от XV века до современности. Штрафы за езду без прав на мотоцикле — до 15 тысяч рублей. Пьяным водителям грозит лишение прав и штраф до 45 тысяч.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.05.2025, 10:43·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

История ПДД в России уходит корнями в XV век, в эпоху правления Ивана III. В то время, когда автомобилей ещё не существовало, основные правила соблюдали возничие и кучера.

С развитием дорожной инфраструктуры и разнообразием средств передвижения, условия на дорогах постоянно менялись, становясь все более сложными. В настоящее время для каждой категории транспортных средств установлены свои законы и правила.

Например, когда россиянину предстоит заплатить штраф за управление мотоциклом без водительских прав, размер такого штрафа зависит от нескольких условий. Если у человека есть права, но он забыл их дома, то его ожидает предупреждение или штраф в 500 рублей.

В случае отсутствия водительских прав вовсе, нарушителю придется заплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Более серьезное вмешательство в виде штрафа в 30 тысяч рублей предусмотрено для тех, кто решит дать управлять автомобилем человеку без соответствующих прав.

Также за езду на мотоцикле после лишения прав потребуется заплатить схожую сумму штрафа, но в таком случае к нему могут быть добавлены административный арест на 30 дней и исправительные работы продолжительностью до 120 часов. При повторном нарушении штраф увеличится до 100 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ.

Для пьяных водителей предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав на срок до двух лет и тюремное заключение продолжительностью до 15 дней.

По информации Autonews.ru, существует всего несколько исключений, где водитель мотоцикла может управлять своим транспортным средством без наличия водительского удостоверения — на своей территории, вне улиц города и на специализированном треке. К противоречащему распространенному мнению, катание на мотоцикле по сельским дорогам запрещено.

Ранее было обнародовано, что количество женщин-мотоциклисток увеличилось на 20%.

Фото: pxhere.com.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация