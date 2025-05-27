Наказание за езду на мотоцикле без прав: каковы последствия для тех, кто предпочитает гонять на «железном коне», не обладая соответствующим разрешением

История ПДД в России уходит корнями в XV век, в эпоху правления Ивана III. В то время, когда автомобилей ещё не существовало, основные правила соблюдали возничие и кучера.

С развитием дорожной инфраструктуры и разнообразием средств передвижения, условия на дорогах постоянно менялись, становясь все более сложными. В настоящее время для каждой категории транспортных средств установлены свои законы и правила.

Например, когда россиянину предстоит заплатить штраф за управление мотоциклом без водительских прав, размер такого штрафа зависит от нескольких условий. Если у человека есть права, но он забыл их дома, то его ожидает предупреждение или штраф в 500 рублей.

В случае отсутствия водительских прав вовсе, нарушителю придется заплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Более серьезное вмешательство в виде штрафа в 30 тысяч рублей предусмотрено для тех, кто решит дать управлять автомобилем человеку без соответствующих прав.

Также за езду на мотоцикле после лишения прав потребуется заплатить схожую сумму штрафа, но в таком случае к нему могут быть добавлены административный арест на 30 дней и исправительные работы продолжительностью до 120 часов. При повторном нарушении штраф увеличится до 100 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ.

Для пьяных водителей предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав на срок до двух лет и тюремное заключение продолжительностью до 15 дней.

По информации Autonews.ru, существует всего несколько исключений, где водитель мотоцикла может управлять своим транспортным средством без наличия водительского удостоверения — на своей территории, вне улиц города и на специализированном треке. К противоречащему распространенному мнению, катание на мотоцикле по сельским дорогам запрещено.

Ранее было обнародовано, что количество женщин-мотоциклисток увеличилось на 20%.

Фото: pxhere.com.