Присматриваетесь к подержанному автомобилю? Внимательно изучайте фотографии

На рынке подержанных автомобилей вновь выявлена тревожная тенденция, которая вызывает обеспокоенность среди покупателей. Помимо уже известных проблем, таких как скрученный пробег, недостающие документы и сомнительный ремонт, теперь к ним добавилась еще одна — использование фоторедакторов для искажения реального состояния транспортных средств.

Современные графические программы, предназначенные для создания ярких снимков и дизайнерских работ, все чаще становятся инструментом недобросовестных продавцов. Объявления, украшенные привлекательными фотографиями, могут скрывать серьезные дефекты кузова и другие визуальные недостатки с помощью цифровой обработки.

Тем не менее, не стоит обвинять всех продавцов, которые улучшают фотографии автомобилей, в недобросовестности. Некоторые владельцы действительно просто хотят сделать свои снимки более привлекательными для потенциальных покупателей.

Однако покупателям подержанных машин стоит проявлять особую внимательность при просмотре фотографий в объявлениях. Часто встречаются изображения с явно поддельными фонами. Хотя такие изменения не обязательно свидетельствуют о попытке скрыть дефекты самого автомобиля, подобные приемы вызывают вопросы о честности продавца и его намерениях.

При осмотре фотографий стоит обращать внимание на возможные признаки цифровой обработки. Использование инструментов размытия или ретуши может указывать на попытку скрыть повреждения кузова или следы коррозии. Следует насторожиться, если на снимках заметны различия в оттенках, нарушенные отражения или визуальные отличия между отдельными элементами панели.

Внедрение искусственного интеллекта только усложнило ситуацию, ведь современные алгоритмы способны весьма убедительно улучшать изображения даже сильно изношенных автомобилей. В связи с этим эксперты рекомендуют помнить простое правило: если предложение кажется слишком заманчивым, скорее всего, в нем что-то не так. В случае малейших подозрений лучше отказаться от сделки и продолжить поиски.