Exlantix представил в России новый кроссовер ET: 8 лет гарантии в подарок

ET — первая модель китайского бренда, которая выйдет на российский авторынок в апреле. Итальянец Пьер Луиджи Феррари разработал два варианта дизайна, специально подходящих для Поднебесной и России. Автомобиль Exlantix ET имеет панорамную крышу, подогреваемые лобовое стекло и зеркала, что обеспечивает отличный обзор даже в суровых зимних условиях.

В комплектацию входят: мультимедийная система с проекционным экраном, элементы управления на рулевом колесе, салон из натуральной кожи и замши, сейф с кодовым замком, комфортные сиденья с массажем, подогревом и вентиляцией, адаптированные для российского рынка.

Фото: Carsweek.ru

Интеллектуальные ассистенты вождения (30 штук) помогут водителю оставаться на своей полосе, помогут найти парковочное место, отслеживать уровень усталости и предотвращать столкновения. Автомобили будут поставляться в Россию с гибридной установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электродвигателя.

Модель с задним приводом оснащена зарядным портом CCS и интеллектуальным пистолетом для быстрой зарядки даже в холодную погоду. Exlantix ET успешно прошел все необходимые испытания и краш-тесты как в Китае, так и в России, и получил сертификат ОТТС, готовясь к запуску на российском рынке.

Ранее было объявлено, что Chery представила роскошный кроссовер Exlantix ET с мини-баром.

Фото: Exlantix