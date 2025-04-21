EXEED попал в первую пятерку российского рынка автомобилей

По информации агентства «АВТОСТАТ», за 16-ю неделю 2025 года (с 14 по 20 апреля) в России было продано 1 079 новых автомобилей EXEED. Эксперты отмечают, что это позволило китайскому премиум-бренду впервые войти в топ-5 лидеров авторынка страны.

Лидерство в марочном рейтинге по-прежнему удерживает отечественная LADA, чьи продажи на прошлой неделе составили 6 097 новых легковых автомобилей. Вместе с LADA в первую пятерку вошли китайские бренды Haval (2 774 шт.), Chery (2 315 шт.), Geely (1 352 шт.) и уже упомянутый EXEED (1 079 шт.). Продажи остальных марок оказались ниже 1 000 единиц, а в ТОП-10 также попали Changan, Belgee, Jetour, OMODA и Solaris.

Следует отметить, что в списке пяти самых популярных моделей за 16-ю неделю впервые появился автомобиль от EXEED. Кроссовер EXEED LX с результатом в 877 проданных единиц занял четвертое место, уступив седану LADA Granta (1 246 шт.) и кроссоверам Haval Jolion (1 200 шт.) и Chery Tiggo 7 PRO Max (889 шт.). Пятое место в рейтинге моделей занял лифтбек LADA Granta (746 шт.).

Общее количество проданных новых легковых автомобилей в России за 16-ю неделю составило 22,2 тыс. штук. Это на 14% больше, чем на предыдущей неделе, но на 26% меньше, чем за тот же период в 2024 году.