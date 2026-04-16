EXEED сохраняет лидерство в премиальном сегменте по итогам первого квартала 2026 года

В первом квартале 2026 года премиальный бренд EXEED уверенно сохранил за собой статус лидера на российском рынке премиальных автомобилей, реализовав 3992 автомобиля.

В России EXEED представлен шестью моделями: полноразмерным внедорожником VX, кросс-купе RX, среднеразмерным внедорожником TXL, компактным кроссовером LX и двумя новыми моделями линейки EXEED EXLANTIX – полноразмерным кроссовером ET с последовательной силовой установкой и гибридным четырехдверным купе ES. По итогам первого квартала абсолютным бестселлером стал среднеразмерный внедорожник TXL с показателем 1364 проданных автомобилей. За ним следуют флагманский полноразмерный внедорожник VX (764 продажи) и стильное кросс-купе RX (757 проданных экземпляров).

Линейка EXEED EXLANTIX по итогам первого квартала вошла в тройку лидеров по продажам в своем сегменте. Автомобили EXLANTIX на новых источниках энергии выводят бренд в категорию премиум-производителя в России, использующего в своих автомобилях как классические усовершенствованные бензиновые силовые установки, так и передовые гибридные решения. Гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET обладает мощностью 469 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды. Гибридное купе EXEED EXLANTIX ES предлагает два электродвигателя суммарной пиковой мощностью 469 л.с., электрический запас хода 180 км и общий пробег до 1180 км. В качестве подтверждения надежности автомобилей EXEED служит расширенная гарантийная программа, рассчитанная на восемь лет. Она охватывает основные компоненты: двигатель, рулевое управление и систему охлаждения.

«Выбор почти четырех тысяч покупателей в первом квартале подтверждает уверенность российских клиентов в надежности и инновационности автомобилей EXEED. В основе нашего дальнейшего развития лежит ставка на эксклюзивные технологические решения, создание уникального клиентского сервиса и расширение системы привилегий»,

– отмечает директор по маркетингу EXEED Анастасия Павленко.

Укрепление позиций EXEED в премиальном сегменте неразрывно связано с созданием эксклюзивной лайфстайл-экосистемы для клиентов. Ярким подтверждением этого стало успешное стратегическое партнерство с ресторанным холдингом Novikov Group, которое гармонично объединило автомобильные инновации с изысканной гастрономией. В 2026 году премиум-бренды продолжат развивать эту синергию, запланировав новую серию уникальных совместных проектов и мероприятий. Уверенный старт года закладывает прочный фундамент для дальнейшего укрепления лидерских позиций EXEED на российском рынке.

