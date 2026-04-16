Электромобили больше не способ показать себя — «они просто лучше обычных машин»

Вспомните свой первый опыт встречи с электромобилем на улице примерно десять лет назад.

Какие мысли тогда приходили в голову? Были ли ваши соседи убежденными борцами за экологию, стремящимися сократить углеродный след? Или их привлекали передовые технологии, и они всегда хотели быть в числе первых владельцев новинок, вроде нового iPhone, считая электрокары следующим шагом в будущее? В то время покупатели электромобилей действительно стремились продемонстрировать свои взгляды и финансовые возможности, а автопроизводители активно поддерживали это стремление. Достаточно вспомнить, как Volkswagen подчеркивал, что новый ID.3 — это не просто замена Golf, а именно электромобиль.

Однако к 2026 году для перехода на электромобиль уже не требуется делать никаких заявлений — сегодня эти автомобили просто превосходят конкурентов. Современные модели, такие как BMW iX3 и Renault Twingo, наглядно демонстрируют, что в самых разных сегментах рынка — от премиальных внедорожников до городских компактных авто — электрические силовые установки становятся оптимальным выбором.

Ключевым фактором долгое время оставалась цена, однако сейчас этот барьер практически исчез. Например, бензиновая или гибридная версия BMW X3 с аналогичной комплектацией стоит столько же, что и новый iX3. Если сравнить показатели мощности, то BMW X5 M50 с 392 л.с. обойдется примерно на £15 000 дороже, чем электрический iX3 50xDrive с 462 л.с.