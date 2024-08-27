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Евросоюз ужесточил ввозные пошлины на товары китайской компании SAIC

В июле текущего года власти Европейского союза ввели новые тарифы для нескольких китайских автопроизводителей, однако одной из компаний, пострадавших больше всего, стала SAIC.
А
Антон Звонкий
27.08.2024, 17:13·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В июле текущего года власти Европейского союза ввели новые тарифы для нескольких китайских автопроизводителей, однако одной из компаний, пострадавших больше всего, стала SAIC. Как выяснилось, причиной этому стало недостаточное сотрудничество со стороны государственной группы в ходе расследований относительно китайского автомобильного рынка, который получает значительную государственную поддержку и субсидии.

По результатам расследования SAIC была обложена дополнительной пошлиной в размере 37,6% к уже существующему тарифу в 10%.

Недавно этот тариф был пересмотрен и снижен до 36,3%, но все равно остается выше, чем у компаний BYD, которой был назначен 17%-ный тариф, и Geely, которой был присвоен тариф в 19,6%.

Всесторонний отчет, опубликованный в июле Европейским союзом, указывает на то, что SAIC изначально предоставила все требуемые данные и дала подробные ответы на вопросы. Но эта информация, по мнению властей, оказалась неполной и не содержала необходимых сведений о стоимости производимой продукции, материалах, используемых в производстве, химическом составе сырья, поставщиках, а также о грантах, полученных компанией.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о том, что китайская компания SAIC представила новый электрический седан Roewe D7 EV. Основанный на инновационной платформе Nebula, данный электромобиль выделяется стильным дизайном и просторными интерьерами, конкурируя с такими популярными моделями, как Toyota Camry и Kia K5.

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