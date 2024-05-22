Рост авторынка в Европе наблюдался в апреле

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза продолжают демонстрировать рост. Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), по итогам апреля текущего года отмечено увеличение на 12% - объем составил внушительные 1 080 913 автомобилей. Этот положительный результат связывают с низкой базой прошлого года и увеличением числа рабочих дней в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За первые четыре месяца текущего года суммарные продажи автомобилей в Европе составили 4 476 369 единиц, что на 6,5% превышает показатели за аналогичный период год назад.

По итогам апреля текущего года лидером по объему продаж новых автомобилей в Европейском Союзе является компания Volkswagen, реализовавшая 122 489 машин (+14,4%). На втором месте с ощутимым отрывом идет Toyota, объем продаж которой составил 78 347 автомобилей (+42,4%). Тройку лидеров замыкает BMW, реализовавший 65 357 автомобилей (+23,2%). Следом за ними идут Skoda с показателем 60 794 штук (+14,7%) и Renault, продавший 58 841 автомобиль (+10,6%).