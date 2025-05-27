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Сбыт автомобилей в Европе снизился незначительно в апреле

Продажи легковых автомобилей в Европе в апреле резко снизились, сообщает агентство «АВТОСТАТ». Наибольшее количество машин продала Volkswagen, а Toyota оказалась на втором месте.
РедакцияР
Редакция
27.05.2025, 15:41·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Новые данные по продажам легковых автомобилей в Европе за апрель показали снижение на 0,3%, достигнув отметки в 1 077 186 единиц. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отчет этого месяца отражает небольшой спад на авторынке континента после предыдущего роста в марте.

За первые четыре месяца 2025 года было продано 4 459 087 легковых машин в Европе, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Анализ проведенный на европейском рынке автомобилей показал, что в апреле наибольший объем продаж среди брендов у Volkswagen – 121 954 автомобиля (снижение на 1,7%). На втором месте осталась Toyota с продажами в объеме 71 388 машин (снижение на 9,5%). Skoda заняла третью строчку, с реализацией 69 110 автомобилей (рост на 11,6%). BMW и Renault завершили топ-5 лидеров с объемом продаж соответственно 67 881 штук (рост на 3,3%) и 62 683 штук (рост на 6,6%).

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Легковые автомобили (283)Продажи (503)Авторынок европы (34)Марки-лидеры (140)BMW (193)Toyota (336)Обзор рынка автомобилей (31)Renault (98)Skoda (99)Volkswagen (192)Европа (21)

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