Скидки на электромобили: временное решение с долгосрочными проблемами?

Крупные скидки на новые электромобили могут быть разработаны для стимулирования медленного рынка электромобилей, но данный шаг все больше начинает напоминать о краткосрочном решении проблемы. Почему? Потому что это вызывает обеспокоенность в отношении более длительных последствий; увеличение давления на стоимость подержанных электромобилей с более медленным общим ростом электрифицированного парка Великобритании.

Высокие цены и значительная депрециация давно служат препятствием для частных покупателей, рассматривающих электромобили, наряду с опасениями относительно доступности зарядных станций и запаса хода. Поэтому угнетенный спрос со стороны потребителей встречается с видимо слишком хорошими для правды скидками, которые, по крайней мере до сих пор, помогли производителям в достижении жестких целей, установленных постановлением правительства о нулевых эмиссиях.

Эти цели – или по крайней мере штрафы, которые производители получают за их неисполнение – вскоре могут быть подвержены изменениям, поскольку позднее в этом месяце завершится консультация правительства с отраслью, и некоторые компании описывают текущую ситуацию как влияющую на "жизнеспособность тысяч рабочих мест и миллиардов фунтов инвестиций".

Тем не менее, несмотря на то, что сделки и скидки были обусловлены желанием избежать крупных штрафов, компании-лизинговые компании, предлагающие автомобили флотам, в основном были застигнуты врасплох оптимистическими прогнозами по поводу стоимости подержанных автомобилей. Компании, рекламирующие электромобили по привлекательным тарифам, оказались в убытке при завершении контрактов, поскольку возвращаемые на аукцион автомобили оцениваются намного ниже, чем изначально предполагалось.