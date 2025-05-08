Сигнал тревоги о доступности электромобилей! Расходы на эксплуатацию на £6 тыс. выше, чем у бензиновых автомобилей, утверждают автоклубы.

Важные события:

Клубы по автомобильному каршерингу бьют тревогу из-за ухудшения доступности электромобилей, и впервые снизили долю электрокаров в своих парках.

Каршеринговые клубы - это членские организации, обычно предлагающие доступ к общим автомобилям по принципу плати по мере использования, что снижает необходимость покупки собственного транспорта. В настоящее время в Великобритании функционируют около 5 500 автомобилей каршеринга, а количество активных пользователей составляет 350 000, большинство из которых находятся в Лондоне. Поскольку экологические и вызовы по достижению нулевого уровня выбросов продолжают усиливаться в городах по всей Великобритании, некоторые считают, что каршеринговые клубы имеют потенциал для более крупного развития в будущем.

Однако новые данные от благотворительной организации, работающей в сфере общественного транспорта, CoMoUK, показывают, что доля электромобилей в парках каршеринговых клубов в 2024 году снизилась с 35% до 30% по сравнению с 2023 годом. Организация называет это "заметным снижением и впервые зафиксированным случаем уменьшения доли электромобилей в каршеринговых клубах".

Рост стоимости ЭС

Увеличение затрат, с которыми сталкиваются операторы, обвиняют в снижении интереса к электромобилям в секторе. Сюда включаются более высокие тарифы на зарядку на общественных станциях зарядки, а также серьезные изменения в политике по налогу на транспортное средство, которые убрали льготы для электромобилей с апреля этого года.

В результате всех факторов, влияющих на доступность, CoMoUK рассчитывает, что содержание электромобиля обходится клубам по каршерингу в среднем на £6 276 в год дороже, чем аналогичный по мощности бензиновый автомобиль.

"Снижение доли электромобилей в парках каршеринговых клубов Великобритании является небывалым и тревожным фактом, иллюстрирующим интенсивное давление стоимости, с которым сталкиваются операторы", - говорит генеральный директор CoMoUK Ричард Дилкс.