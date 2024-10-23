Автомобили Audi S6 и S7 в Европе тихо избавились от безвкусных поддельных выхлопных труб.

Автомобильная компания Audi серьезно подошла к обещанию избавиться от ужасно искусственных выхлопных труб. Новый S5, продаваемый в Европе, теперь оснащен настоящей четверкой труб. Что касается его старших братьев, ситуация немного отличается. Седаны S6, универсалы S6 и спортивные хэтчбеки S7 отказались от фальши, но не вернули обратно четыре трубы. Эти изменения произошли уже как минимум год назад, но мы не можем все время все видеть.

Снимки экрана с немецкого конфигуратора показывают, что все три автомобиля имеют чистый дизайн задней части, без выхлопных труб. Они спрятаны под бампером, создавая ощущение, что мы смотрим на один из новых электрических автомобилей с буквами "S" от Audi. Но это не так. Под капотом все еще работает двигатель внутреннего сгорания, V-6, отличный от установленного Audi в Северной Америке.

Когда Audi выпустила модели S6 и S7 несколько лет назад, европейцы оказались в выигрыше. В отличие от американских версий с бензиновыми двигателями V-6 объемом 2,9 литра и двойным турбонаддувом, эквивалентные европейские модели получили дизель. Немецкий автопроизводитель мотивировал свое решение, сказав, что дизельные двигатели по-прежнему популярны в Европе. Однако была и другая причина – установка моторов на дизельном топливе в S6 и S7 позволила Audi снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

У менее крупного S5 также был дизельный двигатель в Европе, но с появлением новой модели следующего поколения он исчез. Теперь вместо этого в мире устанавливается 3,0-литровый V-6 TFSI. Шпионские снимки показали, что Audi работает над заменой моделей S6, и скорее всего эти автомобили также потеряют дизель. Согласно обновленной номенклатуре компании, S6 с двигателем внутреннего сгорания станет S7. Несмотря на странное звучание названия S7 Avant, он готовится к выпуску и присоединится к уже выпущенному S5 Avant.

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