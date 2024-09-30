Mercedes-Benz 560SL 1986 года в идеальном состоянии и выставлен на продажу

Модель Mercedes-Benz SL поколения R107 70-х и 80-х годов признана второй по долговечности после легендарного G-класса. Этот автомобиль стал настоящим символом долговечности и успеха. Однако, несмотря на свою известность, многие автомобили данной модели оказались в плохом состоянии из-за высоких затрат на обслуживание.

Фото: Carsweek.ru

На аукционном сайте Bring a Trailer появился в продаже Mercedes-Benz 560SL 1986 года, который, как сообщается, избежал участи многих своих собратьев. У этого раритетного автомобиля пробег всего 15 тысяч миль.

Этот поколение SL было настолько прочным, что версия купе была успешно превращена в раллийный автомобиль, который побеждал в гонках в Южной Америке и Кот-д'Ивуаре. Этот автомобиль с двигателем V-8 был настоящим бронированным танком, преодолевающим любые препятствия с силой.

Проданный новым в Нью-Йорке, кабриолет Mercedes-Benz 560SL 1986 года, вероятно, был редко использован своим первым владельцем и сейчас находится в Пенсильвании.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы сообщали об уникальном гоночном автомобиле Jaguar XJR-15, который выставлен на аукционе. Компания Jaguar выпустила всего 16 гоночных автомобилей с двигателем V-12 и ручным приводом. Один из редких экземпляров этой модели теперь продается на международном аукционе.