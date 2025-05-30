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Toyota Mega Cruiser: великан среди внедорожников, превосходящий Hummer

Редкий Toyota Mega Cruiser 1996 года продается за 13,7 млн рублей в США. Внедорожник с дизельным двигателем и инновационными решениями, созданный для японских вооруженных сил.
РедакцияР
Редакция
30.05.2025, 20:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Дилерский центр Toyota в штате Пенсильвания, США, решил представить редкую версию внедорожника Toyota Mega Cruiser 1996 года выпуска. Этот легендарный автомобиль, созданный для использования в военных и муниципальных целях, обладает множеством инженерных решений, характерных для Toyota 1990-х годов. Стоимость этого потрясающего внедорожника составляет 175 000 долларов или около 13 758 500 рублей.

Toyota Mega Cruiser выполняла две основные функции. Во-первых, он служил площадкой для новых технологий, которые могли бы быть реализованы в будущих моделях семейства Land Cruiser. В то же время, подобно Hummer, Mega Cruiser задумывался как мощное военное средство для Сил самообороны Японии. Хотя большинство из примерно 3000 произведенных экземпляров были проданы государственным структурам, 133 автомобиля этой модели нашли свое место в частных коллекциях по всему миру.

По информации издания carscoops, Toyota Mega Cruiser оснащался 4,1-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем. Несмотря на размер цилиндров, мощность составляла 153 лошадиные силы, что кажется скромным для автомобиля весом более трех тонн. Однако у Mega Cruiser было несколько уникальных особенностей, включая центральный насос для накачки шин и блокировку дифференциалов, обеспечивающую отличное сцепление.

Отличительной чертой Mega Cruiser является полноприводное рулевое управление, что обеспечивает высокую маневренность даже в ограниченных условиях. Благодаря удачной компоновке салона, в автомобиле предусмотрено достаточно места для шести пассажиров.

Фото: Carsweek.ru

В недавнем прошлом наш ресурс сообщал об электрическом автомобиле от Toyota, стоимость которого вдвое ниже, чем у американского Tesla Model Y.

Фото - Toyota

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