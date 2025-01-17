Сколько стоит владение Chery Tiggo 4: разбираем все расходы

За последние пять лет владельцы нового внедорожника Chery Tiggo 4 потратят около 2,1 миллиона рублей на его обслуживание, как сообщили в Национальном агентстве по прогнозированию инвестиций.

Согласно расчетам, каждый километр пробега на этом китайском кроссовере обойдется в 21,69 рубля. Это означает, что владельцу придется тратить 437,1 тыс. рублей в год и 2,16 миллиона рублей за период пяти лет. Стоимость самого автомобиля составляет 2,38 миллиона рублей.

Под общей стоимостью владения автомобилем аналитики понимают все типичные расходы среднестатистического автовладельца: страхование, заправку, налоги, сезонное шиномонтаж, небольшие ремонты и другие затраты. Учитывая среднегодовой пробег в 20 000 километров, данные расчеты актуальны для эксплуатации кроссовера в Москве.

Chery Tiggo 4 "четвертого" поколения предлагается в трех версиях - Active, Prime и Ultra. Все комплектации оснащены 147-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и 6-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач. У данной модели имеется полный набор комфортных опций, включая новые парковочные датчики и мультимедийную систему с поддержкой голосового управления.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о том, что автопроизводитель Chery выпустил свою первую пикап-модель Chery KP11 на основе автомобиля 1986 года.