BMW 3-я серия в кузове пикап или BMDoubleUte

BMW неоднократно экспериментировала с пикапами в последние годы. Первоначально в 2011 году компания из Баварии представила уникальный пикап E92 M3, а затем, в 2019 году, взяла X7 и превратила его в грузовик. Несмотря на внушительность обоих прототипов, ни один из них не добрался до производства. Однако это не помешало владельцу BMW 3-й серии создать свой собственный пикап.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль 335i 2007 года, который представлен на фото, недавно появился на продаже на площадке в соцсети Facebook во Фресно, штат Калифорния.

Как часто бывает с подобными объявлениями, информации об автомобиле минимум, однако указан его статус "утиль", что, вероятно, сказывается на его привлекательности для покупателей. Более того, цена на автомобиль довольно скромная - всего 4500 долларов или 412 205 рублей.

Пока сложно сказать, была ли переделка произведена в специализированном сервисе или в домашних условиях продавца, но, безусловно, это был непростой проект.

В результате переделки задние двери седана были удалены, а весь салон после передних сидений исчез, уступив место грузовому отсеку будущего пикапа. При этом поражает размер этого грузового отсека, несмотря на толстые борта, съедающие некоторое пространство.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания был представлен идеальный универсал BMW M3, готовый к приобретению. Модель BMW M3 поколения E46 считается одним из культовых спортивных автомобилей всех времен. Несмотря на свой легендарный статус, у этой модели никогда не было универсальной версии. Тем не менее это не мешало фанатам создавать собственные интерпретации, комбинируя компоненты от различных моделей BMW.