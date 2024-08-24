BMW 3-я серия в кузове пикап или BMDoubleUte

BMW неоднократно экспериментировала с пикапами в последние годы. Первоначально в 2011 году компания из Баварии представила уникальный пикап E92 M3, а затем, в 2019 году, взяла X7 и превратила его в грузовик. Несмотря на внушительность обоих прототипов, ни один из них не добрался до производства. Однако это не помешало владельцу BMW 3-й серии создать свой собственный пикап.
Автомобиль 335i 2007 года, который представлен на фото, недавно появился на продаже на площадке в соцсети Facebook во Фресно, штат Калифорния.
Как часто бывает с подобными объявлениями, информации об автомобиле минимум, однако указан его статус "утиль", что, вероятно, сказывается на его привлекательности для покупателей. Более того, цена на автомобиль довольно скромная - всего 4500 долларов или 412 205 рублей.
Пока сложно сказать, была ли переделка произведена в специализированном сервисе или в домашних условиях продавца, но, безусловно, это был непростой проект.
В результате переделки задние двери седана были удалены, а весь салон после передних сидений исчез, уступив место грузовому отсеку будущего пикапа. При этом поражает размер этого грузового отсека, несмотря на толстые борта, съедающие некоторое пространство.
Недавно на страницах нашего издания был представлен идеальный универсал BMW M3, готовый к приобретению. Модель BMW M3 поколения E46 считается одним из культовых спортивных автомобилей всех времен. Несмотря на свой легендарный статус, у этой модели никогда не было универсальной версии. Тем не менее это не мешало фанатам создавать собственные интерпретации, комбинируя компоненты от различных моделей BMW.