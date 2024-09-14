Список, содержащий 10 советов об уходе за автомобилем, подразумевает, что некоторые действия, предпринимаемые владельцами, могут быть вредными, даже если делаются в лучших намерениях.

Во-первых, не следует использовать слишком вязкое масло для двигателя. Чрезмерная вязкость масла может вызвать перегрев поршня и ухудшить прокачку по каналам, что коррелирует с увеличением трения.

Необходимо быть осторожным с мойкой двигателя, поскольку влага, попадающая в некоторые его части, такие как генератор и стартер, может привести к неисправностям системы управления и автоматической коробки передач.

Также не рекомендуется быстро проезжать по лужам, так как вода, поступив во впуск, может нанести серьезный ущерб двигателю, и резкое охлаждение катализатора может привести к его повреждению.

Нельзя переключаться на газ без серьезной причины, поскольку экономия не всегда оправдывает затраты на переоборудование и дополнительное оборудование, а также на узаконивание такой процедуры.

Важно помнить, что замена штатных лампочек на улучшенные может привести к увеличению яркости, однако существенно сократить срок их службы.

Не стоит портить масло и топливо различными добавками без необходимости, так как все необходимые присадки уже присутствуют в них.

Использование системы «автозапуск» без крайней необходимости запрещено ПДД и может привести к серьезным последствиям в случае неисправностей двигателя.

Отказ от чип-тюнинга рекомендуется, поскольку такие вмешательства негативно сказываются на ресурсе двигателя и коробке передач.

Использование фильтров нулевого сопротивления не рекомендуется, так как это приводит к необходимости частой пропитки специальными смесями.

И, наконец, призыв не тонировать стекла, особенно передние, так как это создает опасность вождения в темное время суток из-за плохой видимости.