Из чего сделана копия Aston Martin из Lego, стоимостью 5 143 450 рублей.

Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил ограниченное количество гиперкаров Valkyrie - всего 275 штук. Среди них 150 были в версии купе, 85 - в стиле родстера под названием Spider, и 40 машин представляли собой более мощные исполнения AMR Pro, предназначенные для гоночных трасс.

Все автомобили были распроданы задолго до того, как широкая публика научилась правильно произносить название этого очень быстрого гиперкара. Тем не менее, для ценителей британской марки есть хорошие новости - в ближайшее время появится копия Valkyrie от Lego Technic.

Модель Lego Technic Valkyrie, представленная перед началом продаж, состоит из 707 деталей, окрашена в зеленый цвет Podium Green, который используется Aston Martin для своих реальных автомобилей, с добавлением лаймовых акцентов.

Фото: Carsweek.ru

Особенно впечатляет то, что команде Lego удалось воссоздать мельчайшие детали дизайна Valkyrie, включая сложные аэродинамические элементы, такие как большой задний диффузор и аэродинамические туннели, простирающиеся от передней части к задним колесам.

Внутри модели есть не только открывающиеся двери, но и функционирующее рулевое колесо, вращающее передние колеса, а также копия 6,5-литрового атмосферного двигателя Cosworth V12 с подвижными поршнями.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на Гран-при Майами был представлен полноразмерный болид "Формулы-1", собранный из конструктора Lego, что подтверждает высокий уровень мастерства и внимания к деталям со стороны компании Lego в вопросах воссоздания известных автомобильных моделей.

Источник: Фото - Aston Martin