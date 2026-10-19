ESTEO запустил программу поддержки для гибридных автомобилей

Премиальный автомобильный бренд ESTEO запускает собственную программу поддержки для гибридных моделей. Программа предлагает клиентам два гибких сценария приобретения автомобилей ESTEO EXLANTIX ET, ESTEO EXLANTIX ET8 и ESTEO V27, сочетающих прямые выгоды от производителя, трейд-ин и финансовые инструменты бренда. Предложение действует до 31 октября 2026 года.

Первая опция рассчитана на клиентов, которые ставят в приоритет максимальный размер прямой выгоды. Она составляет до 850 000 рублей на EXLANTIX ET, до 900 000 рублей на флагманский EXLANTIX ET8 и до 800 000 рублей на внедорожник V27. Этот вариант также суммируется с трейд-ин, однако не совмещается с кредитными или лизинговыми ставками ESTEO. Итоговая минимальная цена автомобилей с учётом максимальной прямой выгоды и трейд-ин составляет от 5 990 000 рублей для EXLANTIX ET, от 6 690 000 рублей для EXLANTIX ET8 и от 4 990 000 рублей для V27.

Вторая опция – для тех, кто планирует использовать кредитные или лизинговые инструменты ESTEO. В этом случае прямая выгода производителя составляет до 600 000 рублей на каждую из трёх моделей и суммируется с трейд-ин и сниженными ставками по кредиту или лизингу. Минимальная цена при данных условиях составит от 6 240 000 рублей для EXLANTIX ET, от 6 990 000 рублей для EXLANTIX ET8 и от 5 190 000 рублей для V27.

Максимальная совокупная выгода для покупателей гибридных моделей ESTEO с учётом всех действующих программ поддержки может достигать до 1 000 000 рублей (при выборе второй опции программы с прямой выгодой на EXLANTIX ET или EXLANTIX ET8 и трейд-ин). Это делает приобретение флагманских гибридов бренда особенно привлекательным в текущем месяце.

ESTEO старается предложить своим клиентам наиболее привлекательные условия на покупку автомобилей бренда. Благодаря собственной программе поддержки производитель продолжает предлагать гибкие сценарии приобретения гибридной линейки, обеспечивая стабильность предложения на рынке.

Все модели ESTEO доступны у официального дилера ESTEO Центр ИАТ Волхонский по адресу: Санкт-Петербург, Волхонское ш.3.стр. 3., записаться на тест-драйв можно по телефону: +7 812 660 93 04 или воспользовавшись удобным цифровым сервисом на официальном сайте

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ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.

Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.