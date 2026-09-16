ESTEO V27 — прорыв года в сегменте премиальных внедорожников

Новый гибридный внедорожник вывел бренд ESTEO на первое место по объёму продаж в сегменте премиальных гибридов: менее чем за четыре недели на учёт было поставлено 348 единиц модели. Столь стремительный отклик со стороны покупателей свидетельствует о том, что V27 стал не просто очередной новинкой сезона — это подлинный прорыв 2026 года, задающий качественно новый стандарт в классе полноразмерных премиальных внедорожников.

Принципиально важно, что ESTEO V27 — автомобиль российской сборки. Производство налажено на заводе холдинга «АГР» в Ленинградской области, что гарантирует стабильные поставки, доступность профессионального сервисного обслуживания и оперативное снабжение запасными частями на всей территории страны. Это существенное конкурентное преимущество в условиях современного рынка.

Техническую основу модели составляет последовательная гибридная система Golden REEV. Два электромотора суммарной мощностью 456 л.с. обеспечивают уверенную тягу во всём диапазоне скоростей, а 1,5-литровый турбодвигатель выполняет роль генератора, поддерживая заряд тяговой батареи в движении. Совокупный запас хода превышает 890 км — показатель, недостижимый для большинства конкурентов в сегменте. Интеллектуальный полный привод i-AWD, 8+1 режимов движения, дорожный просвет 220 мм и способность форсировать броды глубиной до 600 мм обеспечивают уверенное прохождение самых сложных маршрутов — от городских магистралей до российского бездорожья. Динамика под стать: разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды.

При проектировании V27 учитывались особенности отечественного климата и дорожной инфраструктуры. Усиленная антикоррозийная обработка кузова, тяговая батарея CATL с интеллектуальной системой терморегулирования, сохраняющей эффективность при экстремально низких температурах, — всё это формирует высокий уровень надёжности и предсказуемости автомобиля в условиях российской эксплуатации.

Не менее продуманным выглядит интерьер. Панорамная крыша с защитой от ультрафиолетового излучения до 99,9% и эффектом «звёздного неба», кресла с подогревом и вентиляцией, мультимедийный комплекс на флагманском процессоре Snapdragon 8155, встроенная система ароматизации и двухуровневый перчаточный ящик — каждая деталь направлена на создание комфортного пространства для водителя и пассажиров. При этом управление ключевыми функциями реализовано через привычные физические элементы: отдельный блок климат-контроля и шайба выбора режимов движения. Благодаря складным сиденьям второго ряда объём багажного отделения при необходимости достигает 1 800 литров.

Рекомендованная розничная цена ESTEO V27 составляет 5 920 000 рублей. Автомобиль участвует в государственной программе поддержки транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), предусматривающей фиксированную выгоду в размере 925 000 рублей, что делает предложение особенно привлекательным с финансовой точки зрения.

Автомомобиль ESTEO V27 доступен для тест-драйва в ESTEO Центре ИАТ Волхонский по адресу: Санкт-Петербург, Волхонское ш.3.стр. 3., записаться можно по телефону: +7 812 660 93 04 или воспользовавшись удобным цифровым сервисом на официальном сайте

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ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.