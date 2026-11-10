ESTEO сохраняет лидерство в сегменте премиальных гибридов

Автомобильный бренд ESTEO третий месяц подряд c момента старта продаж в августе 2026 года удерживает первенство в премиум и NEV-сегментах российского рынка.

В октябре было продано 2527 автомобилей бренда. Этот показатель превышает результат сентября на 26%, что говорит об уверенном лидерстве и растущем интересе автолюбителей.

Особо значимым стали лидирующие позиции ESTEO сразу в двух сегментах NEV. По данным агентства «Автостат», среди автомобилей категории SUV-E NEV первое место занял ESTEO V27 с результатом в 677 проданных автомобилей, а EXLANTIX ET8, повторив сентябрьский результат, стал лидером в сегменте SUV-F NEV - за месяц было продано 456 автомобилей.

Бренд продолжает совершенствовать взаимодействие с клиентами, ставя перед собой амбициозную цель установления устойчивого лидерства в премиум- и NEV-сегментах.

Все модели бренда доступны у официальных дилеров. ESTEO V27, EXLANTIX ET и ET8 включены в программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV), предусматривающую дополнительную выгоду. Подробная информация о комплектациях, ценах и условиях участия в программе доступна на официальном сайте https://uservice-esteo.ru/.

Оформить заказ, а также пройти тест-драйв и ознакомиться с актуальным модельным рядом автомобилей ESTEO | EXLANTIX можно уже сегодня в официальном дилерском центре ESTEO ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, 30 – й км Симферопольского шоссе вл.1 стр.4 +7 (495) 266 – 77 – 83 или воспользовавшись удобным цифровым сервисом на официальном сайте https://uservice-esteo.ru/.

ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.

Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.