Главная Новости FIA Эстебан Окон рассказал о самой серьёзной аварии в своей карьере
Новости

Эстебан Окон рассказал о самой серьёзной аварии в своей карьере

Эстебан Окон рассказал о самой тяжёлой аварии в Формуле 1 на Гран При Майами 2022, когда получил травмы, но всё же финишировал в очках.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.10.2025, 19:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Пилот команды Haas Эстебан Окон стал гостем нового выпуска подкаста на французском YouTube-канале Legend, где поделился воспоминаниями о самой тяжёлой аварии в своей карьере в Формуле 1.

Речь идёт о происшествии, случившемся на свободных заездах Гран При Майами 2022 года. В тот период Окон выступал за команду Alpine. Удар оказался столь мощным, что гонщик получил серьёзные повреждения, испытывал сильную боль и даже терял сознание. Несмотря на это, Эстебан вышел на старт гонки и смог заработать очки.

«У меня были серьёзные аварии, но, постучим по дереву, ни одна из них не была слишком жёсткой, – рассказал Эстебан Окон. – В Майами в третьей тренировке в 2022-м я пережил перегрузку в 42G.»

Пилот отметил, что эпизод аварии не выглядел зрелищно на записи, однако последствия оказались весьма серьёзными. Машина Окона врезалась в бетонную стену, из-за чего спортсмен получил травмы обоих коленей и с трудом мог передвигаться.

Гонщик также вспомнил, что на следующее утро после инцидента потерял сознание во время принятия душа. Он упал и чувствовал себя крайне плохо. Несмотря на это, Окон стартовал в гонке с последнего места и сумел финишировать восьмым. По его словам, последствия аварии сказались и на его здоровье: были обнаружены следы крови в моче. Эстебан подчеркнул, что это был по-настоящему тяжёлый опыт.

Эстебан Окон (111)FIA (264)Alpine F1 Team (212)

