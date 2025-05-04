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Надежды Эстебана Окона: «Надеюсь заработать очки в гонке»

Эстебан Окон в финале квалификации в Майами, Оливер Берман на 20-м месте. Гонщики делятся впечатлениями о гонках и машинах. Надежды на очки в гонке сохранены.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.05.2025, 02:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот Эстебан Окон смог пробиться в финал квалификации на Гран При в Майами, заняв 8-е место, в то время как его напарник Оливер Берман финишировал лишь на 20-ой позиции.

"Субботний спринт меня разочаровал. У нас были проблемы с машиной - не хватало скорости, мы сталкивались с поворачиваемостью, тормозами, перегревом шин спереди. Концентрация шин уменьшалась уже через пять или шесть кругов, и борьба становилась бесполезной. Мы постоянно смотрели назад во время гонки", - поделился Окон.

Однако в квалификации ситуация улучшилась: "Мы справились с некоторыми сложностями, смогли раскрыть потенциал нашей машины. Я горжусь работой всей команды, мы не сдавались, и несмотря на усложнения смогли доехать до финала. Надеюсь, что в гонке смогу заработать очки".

"Я не ощущал машину и не смог провести идеальный круг - было много ошибок. Возможно, моя стратегия с использованием двух комплектов шин была не самой удачной, поэтому второй быстрый круг я проехал не на новых, а на уже использованных покрышках. Мне жаль, что не смог показать лучший результат. У нас неплохой темп на гонке, но квалификация оказалась неудачной", - прокомментировал свою позицию Берман.

Источник

Эстебан Окон (74)Оливер Берман (31)Haas F1 Team (147)

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