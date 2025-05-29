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Эстебан Окон: Нам не нужна тактика, как в Монако.

Эстебан Окон критикует тактику сдерживания соперников на Гран При Монако, называя её неспортивной и опасной для будущего гонок. Гонщик Haas призывает исключить подобные явления из Формулы 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.05.2025, 17:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик команды Haas, Эстебан Окон, высказал своё мнение относительно тактики некоторых участников Гран При Монако, заключавшейся в умышленном задерживании соперников. Спортсмен считает, что подобное поведение не вписывается в общепринятые спортивные принципы и не должно становиться обыденностью.

Окон подчеркнул: «В прошедших гонках было мало положительного, так как это открывает двери для, скажем так, не самых честных командных указаний. Если мы начнём применять это постоянно, то автогонки потеряют свою спортивную суть».

«Да, в мире Формулы 1 всегда существовали командные указания, но это не то, что мы все хотели бы видеть. У всех есть доступ к данным GPS, и если кто-то сбавляет скорость в поворотах, а затем внезапно ускоряется на три секунды, это уже является чрезмерным. Нам нужно гарантировать, что подобные ситуации не станут обыденностью».

Источник

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