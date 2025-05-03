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Эстебан Окон: Автомобиль давал возможность ехать быстрее

Haas F1: Окон преодолел квалификацию в Майами, Берман остановился на одном круге. Оценки пилотов и перспективы команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.05.2025, 01:33·2 мин
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Фото: F1news.ru

На Гран При Майами в квалификации к спринту команда Haas F1 столкнулась с некоторыми трудностями. Новичок Оливер Берман не смог проехать дальше после всего одного круга и оказался на последней позиции. В то же время опытный гонщик Эстебан Окон смог преодолеть этот этап.

Эстебан Окон финишировал на 12-й позиции и поделился своими впечатлениями: «Машина демонстрировала хорошую производительность. В последнем повороте я сделал ошибку, въехав чуть глубже, чем нужно было. Это стоило мне места в финале. Но в целом, у нас позитивные моменты. Наш болид конкурентноспособен на этой трассе, но для успешного выступления в спринте, где очки получают лишь восемь пилотов, нам нужно больше.

Это отличная возможность для нас подготовиться перед основной квалификацией. Машина ведет себя лучше здесь, чем в Джидде, что радует. Мы рассчитывали на улучшения после работы на симуляторе и предыдущих заездов на этой трассе».

Оливер Берман финишировал на 20-й позиции и прокомментировал свою неудачу: «Мне удалось проехать всего один круг, второй у меня не получился. Необходимо разобраться, почему так вышло».

Источник

Эстебан Окон (73)Оливер Берман (29)Haas F1 Team (145)

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