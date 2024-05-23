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Прогресс есть, но незначительный, - говорит Эстебан Окон

В прошлом году гонщик Эстебан Окон стал третьим на Гран При Монако. Однако в текущем сезоне он не надеется на повторение этого успеха.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2024, 17:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

В прошлом году гонщик Эстебан Окон стал третьим на Гран При Монако. Однако в текущем сезоне он не надеется на повторение этого успеха.

«У меня остались приятные воспоминания от прошлогодней гонки, но в этот уик-энд мы должны быть реалистичны», - отметил Окон.

Альпину не с легкой руки начался этот сезон. Команда испытывает трудности даже с тем, чтобы войти в топ-10. На данный момент у команды всего одно очко, поэтому важно максимально использовать каждый шанс, повышать уверенность и устранять недостатки болида.

«Мы узнаем наши шансы в квалификации, но подиум в этот уик-энд - не наша цель», - подчеркнул гонщик.

Несмотря на значительный прогресс в скорости, команда столкнулась с тем, что изначально стартовала слишком позади, на последних позициях. В настоящее время они регулярно выходят в Q2 и уменьшают отставание от лидеров. Однако это все еще недостаточно.

На улицах Монако успех во многом зависит от умения гонщика, но в данный момент у команды возникают проблемы с болидом. «Посмотрим, что удастся продемонстрировать на трассе», - завершил Окон.

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