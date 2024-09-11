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Эстебан Окон готовится к своему 150-му старту в карьере

На предстоящем этапе в Баку Эстебан Окон в 150-й раз в карьере выйдет на старт гонки Формулы 1. Его напарник по команде Alpine Пьер Гасли рассчитывает на результативный уик-энд.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.09.2024, 13:32·3 мин
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Фото: F1news.ru

На предстоящем этапе в Баку Эстебан Окон в 150-й раз в карьере выйдет на старт гонки Формулы 1. Его напарник по команде Alpine Пьер Гасли рассчитывает на результативный уик-энд.

Эстебан Окон: «Уик-энд в Монце получился сложным, но команда знала, что нас ждёт непростой этап, поскольку было много неизвестных факторов, таких как новый асфальт, сыгравший свою роль в наших проблемах со стратегией в воскресенье. В конце первого отрезка возникли проблемы с резиной, когда я дольше оставался на трассе, чтобы реализовать стратегию одного пит-стопа. К сожалению, не удалось заработать очки, но были и позитивные моменты.

В субботу удалось прибавить по сравнению с пятницей. Благодаря этому мне было гораздо комфортнее за рулём в квалификации, и мы двумя машинами вышли во вторую часть – хороший результат команды, принимая во внимание, с каких позиций мы начали сезон.

Мы провели множество обсуждений на прошлой неделе и теперь готовы к этапу в Азербайджане в этот уик-энд.

Я рад вернуться в Баку. Трасса в числе фаворитом у гонщиков благодаря узким извилистым поворотам и длинным прямым. Очень узкий второй сектор, проходящий через старый город, требует предельной концентрации, поскольку даже мельчайшая ошибка может привести к потере всего. На длинной прямой старт/финиш машины едут бок о бок, что повышает уровень адреналина.

Команда провела несколько сложных гонок, и мы хотим выжать максимум в предстоящий уик-энд, во время которого меня ждёт 150-й старт в Формуле 1. Отличное достижение!»

Пьер Гасли: «Мы знали, что в Монце будет сложно повторить результат Зандфорта и заработать очки, но всё равно я ожидал большего, чем финиш пятнадцатым. После квалификации мы обнаружили проблему с тормозами, а в гонке машина была подвержена раскачке. Оба этих фактора повлияли на скорость. После хорошо старта гонка складывалась не в нашу пользу, и мы знали, что будет сложно заработать очки.

Однако есть и позитивные моменты. Мы двумя машинами вышли во вторую часть квалификации на сложной для нас трассе, и команда великолепно провела пит-стопы. Мы во многом разобрались, и теперь ждём этап в Азербайджане.

Я с нетерпением жду гонку в Баку. Мне нравится эта безумная трасса, на которой у каждого гонщика есть шансы. В прошлые годы гонка иногда превращалась в хаос, из которого можно извлечь выгоду, если всё сделать правильно и держаться подальше от неприятностей.

На этой трассе испытываешь прилив адреналина, поскольку на протяжении всего круга пилотируешь близко к стенам, особенно около крепости. В Баку непросто найти компромисс в настройках между медленными поворотами, ухабистым асфальтом и двумя длинными прямыми. Но мы постараемся в пятницу всё сделать правильно и извлечь выгоду от насыщенного событиями уик-энда».

Источник

Пьер Гасли (43)Alpine F1 Team (87)Эстебан Окон (43)

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