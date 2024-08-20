Лучшее время для покупки нового автомобиля - если нужен, то надо брать

Ведущие игроки автомобильного рынка России заявили о возможном повышении цен на новые автомобили. Николай Иванов, директор департамента новых продаж компании "Рольф", сообщил, что планируется пересмотреть цены в ближайшие две недели. Это связано с повышением ключевой ставки и необходимостью финансирования складов.

Ренат Тюктееv, заместитель генерального директора компании "Авилон", также подтвердил неизбежность роста цен. Он отметил, что изменение цен напрямую зависит от компаний-производителей автомобилей. Если производители поднимут цены осенью, то такую же схему придется использовать и дилерам.

Представитель компании "Чери Центр Автополе Кудрово" согласился с прогнозом роста цен и заявил, что уже с сентября ожидается изменение в ценовой политике. Он отметил, что удар по автокредитованию, основному двигателю продаж новых автомобилей, стал одной из причин.

Кроме того, компания "Автодом" сообщила о положительной динамике рынка автомобилей. За первые шесть месяцев 2024 года в России продано 719 тысяч новых автомобилей, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле продажи также увеличились на 9,5% по сравнению с июнем.

Не смотря на рост спроса, эксперты предупреждают о возможном повышении цен в осенний период. Однако они также отмечают, что дилеры и производители могут предложить программы поддержки продаж, чтобы поддержать спрос в условиях повышенной ключевой ставки.