В Red Bull Racing снова кадровые перестановки: ещё один сотрудник ушёл из команды

В Red Bull Racing продолжается массовый исход ключевых сотрудников, начавшийся после смерти Дитриха Матешица. За несколько лет конфликты за руководство командой привели к заметным потерям в кадровом составе.

Команду, которую Хельмут Марко на протяжении многих лет формировал из лучших специалистов, сейчас покидают ведущие фигуры. Недавно коллектив лишился легендарного конструктора Эдриана Ньюи. Следом за ним ушёл спортивный директор Джонатан Уитли, проработавший в Red Bull Racing 19 лет. Также были уволены руководитель команды Кристиан Хорнер и идейный вдохновитель проекта Хельмут Марко. Список потерь, по сообщениям источников, можно продолжать.

Новый руководитель Оливер Минцлафф, по информации инсайдеров, не имеет тесных связей с представителями «старой гвардии». Для него приоритетом является финансовая отдача и эффективность корпоративных процессов, тогда как ранее на первое место ставили другие ценности.

Как сообщает F1-Insider, команду покинул и один из ведущих механиков — Оле Шак. Он работал в Red Bull Racing со времён выступлений Себастьяна Феттеля и поднимался вместе с ним на подиум Гран-при Сингапура 2012 года. Причиной увольнения датчанин назвал перемены в рабочей атмосфере внутри коллектива.