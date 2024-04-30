Энтузиаст превратил ГАЗ-66 Шишига в настоящего "монстра" для бездорожья

Новый проект, основанный на надежном и прочном шасси ГАЗ-66, вызывает широкий интерес среди автолюбителей. Такие автомобили отличаются высокой производительностью и уникальным дизайном, сообщает портал Ceny Avto.

Экстерьер машины, с некоторыми элементами, напоминающими Mitsubishi Pajero, был серьезно модифицирован с использованием компонентов от УАЗа. Этот синтез технологий предложил улучшенную функциональность и привлекательный внешний вид.

Под капотом автомобиля скрывается 110-сильный двигатель, способный обеспечить достаточную мощность для преодоления сложных участков местности. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач с системой блокировки дифференциала, обеспечивая стабильное движение по бездорожью.

Тормозная система автомобиля оснащена вакуумным усилителем, адаптированным из Mitsubishi Pajero, чтобы обеспечить эффективное торможение в сложных условиях, например, на крутых спусках.

Извлекая вдохновение из военного дизайна, эстетические характеристики автомобиля были улучшены, делая его уникальным внешне и необычайно привлекательным для взглядов окружающих.

Фото: Carsweek.ru

Данный проект становится ярким примером того, как с помощью усилий российских энтузиастов старые советские автомобили могут превратиться в настоящих героев, способных покорить любую местность благодаря инновационному подходу и творческому мышлению.

Также стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что юрист дал пояснения относительно категорий граждан Российской Федерации, которые могут быть освобождены от уплаты транспортного налога.