Неудачи Mercedes в Сингапуре: комментарий Эндрю Шовлина

Главный гоночный инженер команды Mercedes Эндрю Шовлин поделился своими мыслями о неудачном выступлении в Гран При Сингапура.

«Квалификация была не идеальной, мы оказались за пределами первой десятки, но готовились к борьбе за подиум. На старте гонки мы решили поставить Льюису Хэмилтону мягкие шины в попытке улучшить ситуацию на первых кругах. К сожалению, нехватка скорости и проблемы с температурой задних шин сыграли нам дурную шутку, и Льюису было очень тяжело», - отметил Шовлин.

В отношении пилота Джорджа Расселла инженер сообщил, что на Сингапуре команда решила придерживаться оборонительной стратегии. «Мы понимали, что у нас не хватит скорости, чтобы бороться с Оскаром Пиастри из McLaren, поэтому пришлось выбирать, в каких битвах участвовать. Джордж смог минимизировать потери, удерживая Шарля Леклера на Ferrari», - пояснил Шовлин.

Он также добавил: «В течение уик-энда у нас были моменты конкурентоспособности, и мы знаем, что у нас есть потенциал. На следующей гонке в Остине мы планируем привезти ряд обновлений и надеемся на то, что они помогут нам приблизиться к борьбе за верхние позиции».