Энди Кауэлл не беспокоит нестабильность результатов в 2026 году

Энди Кауэлл, ранее занимавший пост главного моториста Mercedes, а сейчас возглавляющий команду Aston Martin F1, поделился своим взглядом на возможные изменения расстановки сил с переходом на силовые установки нового поколения в Формуле-1. По мнению Кауэлла, несмотря на вероятное появление значительных различий в результатах между коллективами, сотрудничающими с разными производителями двигателей, поводов для тревоги у него нет.

«Полагаю, мы пока не знаем, кто на каком уровне будет в плане эффективности силовых установок и аэродинамики, и как это будет проявляться при прохождении поворотов и на прямых. Разница в скоростях станет одним из факторов, влияющих на зрелищность гонок, и очень интересно посмотреть, как всё будет складываться. Думаю, следующий сезон обещает быть просто отличным», — отметил Энди Кауэлл.

Каувэлл также добавил, что появление заметного разброса результатов между командами воспринимает как естественный процесс, неизбежный при серьезных технических изменениях во всех ключевых областях.

«Лично меня вообще не тревожит, что разброс результатов может быть слишком большим. Думаю, это тоже естественное следствие спортивной конкуренции, которое проявляется, когда во всех областях происходит полная перезагрузка», — пояснил он.

Кауэлл подчеркнул, что в автоспорте доминирование одной команды обычно быстро сокращается за счет того, что соперники находят эффективные решения. Он уверен, что обязательно появится коллектив с лучшей аэродинамикой, моторист, разработавший наиболее совершенную силовую установку, а кто-то быстрее других разберется с особенностями новых шин.

Тем не менее, он убеждён, что выйти вперед сразу во всех областях сразу не получится ни у одной из команд, и именно это обеспечит баланс сил на старте нового технического цикла.

Схожее мнение высказал и Стив Нильсен, занимающий должность управляющего директора Alpine F1. Он считает, что при масштабных изменениях в регламенте сначала действительно возникает разброс скоростей, однако затем, благодаря быстрому внедрению успешных решений, результаты становятся плотнее.

«Лично я считаю, что когда происходят столь масштабные изменения регламента, разброс скоростей неизбежен, но поскольку команды очень быстро воспроизводят лучшие решения соперников, то результаты вновь станут плотнее», — отметил Стив Нильсен.

По его мнению, если представить возможность изменить существующие подходы, стоит проявить осторожность перед следующими крупными реформами, ведь самые захватывающие и интересные этапы получаются ближе к завершению срока действия текущего технического регламента.

«Это не значит, что мне не нравятся новые машины, но когда мы в итоге вновь увидим по-настоящему хорошие гонки, а это произойдёт быстро, то давайте постараемся сохранить такую картину подольше», — добавил Нильсен.