Гран-при Эмилии-Романьи: Ферстаппен, Норрис и Леклер

В Имоле царило солнечное погодное настроение. Воздух прогрелся до +25...26С, а температура трассы достигла отметки +44...41С.

В 2024 году этап в Имоле был особенным - он проходил в тридцатую годовщину гибели Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны. Уик-энд начался со забега, организованного Себастьяном Феттелем для гонщиков, сотрудников команд и журналистов. Акции в память о легендах проходили каждый день.

В предыдущем году этап в Имоле был отменен из-за сильных дождей, но на этот раз погода улыбнулась - первый европейский Гран При прошел под почти безоблачным небом без осадков.

Девять из десяти команд привезли в Имолу новинки, которые тестировали в течение уик-энда. В разное время лидировали Леклер и Пиастри, а в квалификации снова вырвался вперед Ферстаппен, установив рекорд Айртона Сенны - восемь подряд поулов и рекорд Алена Проста - семь поулов подряд в начале сезона.

На старте гонки лидерство сохранил Ферстаппен. Сайнс опередил Леклера, но тот смог вернуть себе третье место. На первых кругах произошло несколько обгонов и небольших инцидентов, но гонщики продолжили борьбу.

На последних кругах гонки Ферстаппен начал испытывать проблемы с резиной, а Норрис усилил темп, но не смог обогнать лидера. Таким образом, Макс Ферстаппен победил на Гран При Эмилии-Романьи, одержав пятую победу в сезоне и 59-ю в карьере. Ландо Норрис финишировал вторым, а Шарль Леклер поднялся на третью ступеньку подиума.

На следующей неделе борьба продолжится в Монако.

Лучший круг гонки показал Джордж Расселл (Mercedes) - 1:18.859 (56 круг).

Пилоты и команды продолжают гонку за лидерство в чемпионате. Макс Ферстаппен (Red Bull) уверенно лидирует, за ним следуют Шарль Леклер (Ferrari) и Серхио Перес (Red Bull). В конструкторском зачете пока лидирует Oracle Red Bull Racing.