Илон Маск планирует отказаться от государственной роли в США из-за падения продаж Tesla.

Илон Маск признал на самом последнем звонке по финансовым результатам Tesla, что выручка упала впервые за более чем десять лет, и эксперты обвиняют спад продаж электрического автогиганта в собственной "токсичности" генерального директора.

Автомобильные доходы упали на 20 процентов в прошлом году, с общим уменьшением прибыли на девять процентов, что делает ситуацию намного более тяжелой, чем ожидали некоторые аналитики. Это отражает общий спад продаж, поскольку количество зарегистрированных новых моделей Tesla в 2024 году сократилось с 1,81 миллиона до 1,79 миллиона по сравнению с предыдущим годом.

Tesla объявила, что спад прибыли обусловлен медленными поставками и заявила, что будет продолжать упрощать процесс производства, особенно для более индивидуальных моделей (т.е. тех, которые заказываются без базового цвета, колес и т. д.).

Несмотря на это, Маск обратился к инвесторам, заявив, что компания не "на краю пропасти, далеко не так. Но есть определенные проблемы, и я ожидаю, что в этом году будут, возможно, некоторые неожиданные трудности. Но я остаюсь крайне оптимистичным относительно будущего компании."

Снижение продаж Tesla нельзя просто свести к медленным поставкам; спрос на электромобили, хоть и растет, но не ускоряется тем темпом, который ожидался несколько лет назад. Не говоря уже о множестве конкурентов в линейке Tesla, доступных теперь покупателям, предлагающих аналогичные уровни технологий и дальности хода, которые когда-то были одними из ключевых отличительных черт компании.