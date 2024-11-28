Эллисон: Победа в Лас-Вегасе приносит и радость, и разочарование

Технический директор Mercedes, Джеймс Эллисон, ответил на вопросы болельщиков после уик-энда в Лас-Вегасе. Он заявил, что команде предстоит детально проанализировать причины победного дубля.

Эллисон признал, что был удивлен высокой скоростью команды в Лас-Вегасе. Он отметил, что понимание поведения машины и её оптимизация являются ключевыми задачами инженеров.

Температура трассы, а также другие факторы, оказали влияние на результат уик-энда. Эллисон подчеркнул важность детального анализа для будущих гонок.

Также он выразил признательность за отличную работу Джорджа Расселла, который смог удержать лидерство в гонке. Отметил, что соперник Шарль Леклер допустил ошибку, пытаясь опередить Расселла.

На совещании были обсуждены тактические сценарии для гонки. Планировалось, что Расселл и Хэмилтон финишируют на определённых позициях, однако Хэмилтон смог подняться на второе место.

Ожидания команды по ходу гонки были превзойдены, и Эллисон признал хорошую работу пилотов и шасси.

На предстоящую гонку в Катаре Эллисон выразил осторожный оптимизм. Он подчеркнул важность правильного баланса шасси и деградации резины для успешного выступления команды.

Технический директор Mercedes выразил надежду на уверенное выступление в Катаре благодаря хорошей трассе и опыту из Лас-Вегаса.