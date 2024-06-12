Эллисон: Заезд в Барселоне будет хорошим испытанием

После завершения каждого этапа в команде Mercedes проводится анализ сотрудничества, который в этот раз был возложен на Джеймса Эллисона после Гран При Канады.

Джеймс Эллисон отметил: «Новое антикрыло превзошло наши ожидания. Оно продемонстрировало более высокую эффективность на трассе в Канаде по сравнению с Монако. Этот трек, хоть и нетрадиционный, всё же предоставляет более стандартные условия».

«Машина стала более управляемой, балансировка улучшилась. Ранее возникали проблемы с параметрами, теперь мы существенно расширили диапазон оптимальных настроек. Есть ещё много работы впереди, но гонка в Барселоне, с её разнообразием условий и высокой температурой, позволит нам лучше оценить нашу машину».

«Изменения, внесенные нами, сделали автомобиль более эффективным, и эти улучшения проявятся на любой другой трассе. Хотя Монреаль нас порадовал, будущие гонки могут быть для нас вызовом. Мы стремимся к конкурентоспособности на всех треках, но пока не готовы бороться за первые места».

«Предстоящие этапы будут серьезным испытанием для нас – высокая температура асфальта, более высокие скорости в поворотах и так далее. Мы знаем, что нас ждёт и готовы к вызову. Наша цель – прогрессировать быстрее соперников, чтобы быть конкурентоспособными на всех трассах, как в Монреале, в конечном итоге».