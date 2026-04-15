Электромобиль «Атом» предложат в формате долгосрочной подписки

Российский электромобиль «Атом» станет доступен для долгосрочной аренды. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя.

На старте проекта оформить аренду можно будет дистанционно с помощью мобильного приложения сервиса Mashina. Пользователи получат возможность выбрать подходящий электрокар, загрузить необходимые документы, произвести оплату и подписать договор, не выходя из дома.

На первом этапе воспользоваться новым сервисом смогут жители Москвы и Московской области. Клиентам электромобили будут доставлять по удобному адресу в радиусе 50 километров от МКАД.

Минимальный срок подписки составит 36 месяцев. Каждый месяц арендаторам предоставляется лимит пробега в 2 500 километров. В комплекте к автомобилю доступны зимние шины — на выбор с шипами или без. В стоимость аренды включены полное страхование (ОСАГО и КАСКО без франшизы), круглосуточная поддержка на дорогах, сезонное техническое обслуживание, комплект зимних шин с хранением и шиномонтажом, а также все необходимые налоги и пошлины.

Ранее сообщалось, что массовое производство российского электромобиля «Атом» стартует весной текущего года.