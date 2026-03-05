Компания PepsiCo в России расширила автопарк электрокроссоверами Geely EX5

Компания PepsiCo, известный мировой производитель продуктов питания и напитков, совершила крупную закупку электромобилей Geely EX5 для российского подразделения. По информации пресс-службы Geely, в распоряжение торговых представителей PepsiCo в России поступили 130 новых электрических кроссоверов.

Этот шаг отмечен как стартовая фаза масштабной инициативы PepsiCo по переходу на электротранспорт. Благодаря регулярной эксплуатации электрокаров Geely EX5 сотрудники компании смогут снизить объем выбросов углекислого газа в атмосферу. По статистике, каждый торговый представитель в среднем проезжает более 100 километров ежедневно. В компании подчеркивают, что переход на «зеленый» транспорт станет не только вкладом в экологию, но и позволит обеспечить сотрудникам более безопасные и комфортные условия работы.

Также сообщается, что у PepsiCo есть планы по дальнейшему развитию этого проекта. Уже к 2026 году компания рассчитывает увеличить количество электрокроссоверов Geely EX5 в коммерческом подразделении вдвое.

Электромобиль Geely EX5 построен на фирменной модульной платформе Geely (GEA), разработанной специально для электрифицированных моделей. Кроссовер оснащен современной силовой установкой «11 в 1» и способен преодолеть до 430 километров на одной зарядке по циклу WLTP.

