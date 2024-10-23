Tesla Model Y стала бестселлером в Европе в сентябре: "Электромобили становятся все популярнее"

Электрический кроссовер Tesla Model Y в сентябре 2024 года завоевал звание самого популярного автомобиля на европейском авторынке. Эксперты агентства "АВТОСТАТ" ссылаясь на данные исследовательской компании JATO Dynamics подтверждают этот факт. Ранее лидером был хэтчбек Dacia Sandero.

Объем продаж электрокроссовера Tesla Model Y в первый месяц осени составил 28 876 автомобилей, что на 1% меньше, чем в сентябре 2023 года. На втором месте оказался Renault Clio, чьи продажи выросли на 3% и составили 20 708 единиц. Dacia Sandero опустился на третью позицию, его реализация составила 18 960 автомобилей (-2%). Volkswagen Tiguan занял четвертое место с 17 670 проданными единицами (+30%). В пятерку лидеров также вошел Kia Sportage, результат продаж которого составил 16 697 машин (+15%).

Среди десяти самых продаваемых моделей в Европе в начале осени также оказались Peugeot 208 (16 350 шт.; -26%), Volkswagen Golf (15 776 шт.; -19%), Toyota Yaris Cross (15 714 шт.; +15%), Volkswagen Polo (15 299 шт.; +12%) и Ford Puma (15 141 шт.; -16%).