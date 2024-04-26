Tesla Model Y стал бестселлером в Европе уже в марте этого года.

Электрический кроссовер Tesla Model Y демонстрирует внушительные продажи на европейском автомобильном рынке. По данным исследовательской компании JATO Dynamics, в марте этот автомобиль покорил вершину рейтинга, хотя объем продаж упал по сравнению с прошлым годом.

Так, согласно отчету JATO Dynamics, в марте наиболее популярной моделью автомобиля в Европе стал Tesla Model Y, количество проданных которых достигло 26 847 штук, что на 42% ниже, чем год назад. На втором месте оказался Volkswagen Golf, чьи продажи увеличились на 43% и составили 25 779 автомобилей. Далее идет модель Dacia Sandero, реализованная в количестве 25 660 экземпляров с ростом на 23%. На четвертой строчке находится Nissan Qashqai, проданный в количестве 24 764 машин (+14%). Замыкает пятерку лидеров модель Peugeot 208 с объемом продаж в 23 462 единицы (-1%).

В рейтинге ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также присутствуют Renault Clio (22 964 шт., +28%), Citroen C3 (21 110 шт., +16%), Volkswagen T-Roc (20 852 шт., -3%), Ford Puma (19 077 шт., +26%) и Toyota Yaris (19 056 шт., +39%).