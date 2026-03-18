Evolute i-JET: электрокроссовер уходит с рынка?
В России завершены продажи электрического кроссовера Evolute i-JET, производство модели приостановлено из-за смены приоритетов компании и низкого спроса.
Демид Поршнев
18.03.2026, 10:02·2 мин
В России завершились продажи электрического кроссовера Evolute i-JET. Эту информацию разместил телеграм-канал «Китайские автомобили», обративший внимание на отсутствие в прайс-листе модели i-JET на официальном сайте бренда Evolute. Кроме того, в разделе с новыми автомобилями этой модели также не обнаружено ни одного доступного для покупки экземпляра.

Директор по связям с общественностью компании Evolute Елизавета Хмелёва подтвердила факт приостановки сборки данного кроссовера. Согласно её словам, основное внимание производителя сейчас сосредоточено на других, более доступных моделях — i-SPACE и i-JOY, которые занимают главные позиции на конвейере.

Будущее электрического i-JET пока остаётся неопределённым, подчеркнула представитель бренда. Хмелёва уточнила, что новым ставкам утилизационного сбора может сопутствовать снижение востребованности машин подобной мощности на российском рынке.

Напомним, что предприятие по производству Evolute i-JET было запущено на липецком автозаводе «Моторинвест» в конце 2023 года. По данным АО «ППК», всего в течение двух месяцев 2026 года российским клиентам удалось реализовать лишь 8 электромобилей этой модели.

