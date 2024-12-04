Электрокроссовер Avatr 11 подготовлен к работе в условиях России

Электрический кроссовер Avatr 11 готовится к выходу на российский рынок, став первой моделью китайского бренда, доступной для отечественных покупателей. Подготовка к эксплуатации в России проходит при активной поддержке пресс-службы компании Changan.

Автомобили, представленные в официальных дилерских центрах, отличаются более высоким уровнем защиты кузова от коррозии и агрессивных дорожных реагентов по сравнению с моделями, предлагаемыми на китайском рынке. Кроме того, интерфейс автомобиля полностью адаптирован для российских водителей, что позволит управлять всеми функциями на родном языке.

Особенностью Avatr 11 является наличие порта зарядки стандарта CCS Combo 2, совместимого с европейскими станциями. Кроме того, в комплект поставки входит оригинальная зарядная станция и кабель.

В салоне кроссовера установлен слот для физической SIM-карты российского стандарта, а также предоплаченный пакет интернет-трафика, достаточный на два года использования автомобиля.

Базовая комплектация Avatr 11 для российского рынка включает в себя пакет теплых опций, обеспечивающий обогрев сидений, руля, ветрового стекла, зеркал заднего вида и системы подогрева батареи.

Для удобства владельцев разработано мобильное приложение, позволяющее управлять автомобилем удаленно и получать актуальную информацию о его техническом состоянии.

Гарантия на электрокроссовер Avatr 11 составляет целых 8 лет с момента приобретения, что подчеркивает надежность и качество предлагаемого продукта.