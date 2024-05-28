Avatr 07: электрокроссовер, доступный за 2,55 миллиона. Фото и подробности

Новый кроссовер Avatr 07, который считается серьезным конкурентом Tesla Model Y, появится у китайских дилеров уже этим летом, сообщает местный автомобильный портал CarNewsChina. Этот автомобиль стал третьим в линейке молодого автопроизводителя, предшествовали ему Avatr 11 и Avatr 12.

Среднеразмерный кроссовер Avatr 07 имеет длину почти 4,82 метра и колесную базу 2,94 метра, что делает его немного больше, чем Tesla Model Y. Дизайн внешности новинки разработал Надер Фагихзаде, ранее работавший над обликом нового поколения BMW 7 серии. Вместо обычных наружных зеркал Avatr 07 укомплектован современными камерами.

Базовая версия электрокара Avatr 07 оснащена одним 338-сильным электромотором. Полноприводный вариант кроссовера получил два электродвигателя с общей мощностью 598 лошадиных сил. Оба варианта способны разгоняться до 200 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

У гибридной версии Avatr 07 установлен 310-сильный электродвигатель на задней оси. На одном заряде гибридный кроссовер сможет проехать 188 километров. Кроме того, в гибридной трансмиссии присутствует 154-сильный двигатель внутреннего сгорания объемом полтора литра от Changan.

В гибридной версии с полным приводом предусмотрены два электродвигателя общей мощностью до 492 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что электрический кроссовер Avatr 11 получит программное обеспечение и двигатели от Huawei.