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Электромобили Kia уже не хотят ехать дальше

Kia обнаружила проблемы с электрокарами EV6 для Австралии. Блок управления зарядкой может вызвать остановку во время движения.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.01.2025, 10:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Корейская компания Kia столкнулась с неприятной ситуацией, связанной с моделью электрокаров EV6, предназначенных для австралийского рынка. Владельцы машин столкнулись с возможностью того, что автомобиль может заглохнуть в процессе движения.

Выяснилось, что корень проблемы кроется в блоке управления зарядкой. Когда возникает сбой, на приборной панели появляется предупреждение о необходимости проверить состояние 12-вольтовой батареи.

Неисправность, если не устранить ее вовремя, может привести к потере мощности. Эта проблема затрагивает 4 551 автомобиль, изготовленных в период с 2021 по 2024 год.

В рамках устранения проблемы диагностика будет проведена бесплатно. Если будет подтверждено дефектное функционирование блока управления зарядкой, его замену также произведут бесплатно.

Ранее сообщалось, что у электрических автомобилей Tesla и Mercedes-Benz также имеются проблемы, связанные с безопасностью. В данном случае неисправность касается не только конкретной модели, а имеет более общий характер.


Фото: Carsweek.ru

 

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