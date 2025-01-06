Электромобили Kia уже не хотят ехать дальше

Корейская компания Kia столкнулась с неприятной ситуацией, связанной с моделью электрокаров EV6, предназначенных для австралийского рынка. Владельцы машин столкнулись с возможностью того, что автомобиль может заглохнуть в процессе движения.

Выяснилось, что корень проблемы кроется в блоке управления зарядкой. Когда возникает сбой, на приборной панели появляется предупреждение о необходимости проверить состояние 12-вольтовой батареи.

Неисправность, если не устранить ее вовремя, может привести к потере мощности. Эта проблема затрагивает 4 551 автомобиль, изготовленных в период с 2021 по 2024 год.

В рамках устранения проблемы диагностика будет проведена бесплатно. Если будет подтверждено дефектное функционирование блока управления зарядкой, его замену также произведут бесплатно.

Ранее сообщалось, что у электрических автомобилей Tesla и Mercedes-Benz также имеются проблемы, связанные с безопасностью. В данном случае неисправность касается не только конкретной модели, а имеет более общий характер.



Фото: Carsweek.ru