Электробус Citymax 8 с запасом хода 600 км: новая революция в городском транспорте Москвы

К середине текущего года парк электробусов Москвы достиг численности более 2400 единиц, причем на столичных маршрутах работают исключительно крупные модели. Однако город продолжает активно развивать транспортную инфраструктуру — уже в ближайшее время автопарк пополнится сочленёнными электробусами-«гармошками» и миниатюрными моделями Газель e City. Последние уже проходят испытания в условиях реальных городских дорог.

Citymax 8 от ПАЗ: универсальное решение для разных поездок

Павловский автозавод готовится запустить массовое производство автобуса Citymax 8, официальная премьера которого состоялась год назад. Новинка станет промежуточным вариантом между компактной Газелью City длиной 6,6 метра и вместительным Citymax 9 с длиной почти 10 метров.

Внешне и по планировке Citymax 8 напоминает Газель — у автобуса полукапотная компоновка с узнаваемыми чертами. Под капотом установлен тот же силовой агрегат: дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил и объемом 2,5 литра, который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Модель оснащается усиленным шасси с рессорной подвеской спереди и пневматической сзади. Длина машины составляет чуть более 8 метров, а топливный бак рассчитан на 130 литров, что обеспечивает запас хода порядка 600 километров.

Citymax 8 предлагается в различных конфигурациях. Туристическая версия рассчитана на 18 пассажиров и сопровождающего, с комфортабельными креслами, которые регулируются по высоте, индивидуальными столиками, багажными полками, шторками на окнах и индивидуальным освещением для каждого пассажира.

Благодаря низкому уровню пола и широким дверям, автобус хорошо приспособлен для городских и пригородных маршрутов. В городских модификациях используются упрощённые сиденья, а у входа предусмотрено пространство для перевозки колясок или велосипедов. Такие изменения призваны повысить удобство и разнообразие общественного транспорта Москвы.

Газели e City: компактные электробусы для мегаполиса

Компактные электробусы Газель e City уже вышли на маршруты в обновлённой версии. Первый экземпляр прошёл испытания в Москве с 2023 по 2024 год, а второй приступил к тестам ближе к концу лета. В обновлённой модели убрали три складных кресла на площадке для накопления, чтобы обеспечить приоритет для пассажиров с детскими колясками и велосипедами. Всего в салоне предусмотрено 10 сидячих и 4 стоячих места.

По сравнению с ранними версиями, в новых электробусах модернизировали электронику и программное обеспечение, что позволило увеличить запас хода до 150 километров на одном заряде. Такая техника оптимально подходит для маршрутов с короткими расстояниями и частыми остановками — система рекуперации энергии позволяет использовать энергию торможения и сохранять заряд на весь день работы.

В оснащение входят привычные для Мосгортранса электронные информационные табло, система климат-контроля, откидная рампа для посадки, а также двери с кнопками открытия.

Источник и фото: mos.ru.