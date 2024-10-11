Главная Новости Новинки В 2029 году появится электрический Volkswagen Golf
Новости

В 2029 году появится электрический Volkswagen Golf

В ближайшие годы на европейском рынке появится электрический автомобиль Volkswagen Golf, стоимостью около 33 000 евро (3,51 млн рублей). По заявлению производителя, премьера данной модели запланирована на 2029 год.
А
Антон Звонкий
11.10.2024, 13:01·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В ближайшие годы на европейском рынке появится электрический автомобиль Volkswagen Golf, стоимостью около 33 000 евро (3,51 млн рублей). По заявлению производителя, премьера данной модели запланирована на 2029 год.

Полностью заряженный батарейный автомобиль Golf сможет проехать до 500 километров без подзарядки, что делает его конкурентоспособным на рынке электромобилей. В Европе усиленно увеличивается влияние Tesla и производителей электрифицированных транспортных средств из Китая.

При разработке дизайна нового электрокара, инженеры Volkswagen вдохновлялись моделью Golf IV. Новинка будет компактнее существующих моделей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания, сохраняя при этом просторный салон. Однако следует учитывать особенности конструкции электромобилей.

Также появились слухи о выпуске спортивной версии ID. Golf R. Однако премьера этой модификации была перенесена на 2032 год.

Источник

Новинки (330)Volkswagen (142)Электромобили (261)Автоновинки (77)Автопроизводитель выпустит (9)Volkswagen Golf (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация