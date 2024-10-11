В 2029 году появится электрический Volkswagen Golf

В ближайшие годы на европейском рынке появится электрический автомобиль Volkswagen Golf, стоимостью около 33 000 евро (3,51 млн рублей). По заявлению производителя, премьера данной модели запланирована на 2029 год.

Полностью заряженный батарейный автомобиль Golf сможет проехать до 500 километров без подзарядки, что делает его конкурентоспособным на рынке электромобилей. В Европе усиленно увеличивается влияние Tesla и производителей электрифицированных транспортных средств из Китая.

При разработке дизайна нового электрокара, инженеры Volkswagen вдохновлялись моделью Golf IV. Новинка будет компактнее существующих моделей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания, сохраняя при этом просторный салон. Однако следует учитывать особенности конструкции электромобилей.

Также появились слухи о выпуске спортивной версии ID. Golf R. Однако премьера этой модификации была перенесена на 2032 год.